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Али Асадов встретился с руководителями статистических ведомств Финляндии и Литвы

Али Асадов встретился с руководителями статистических ведомств Финляндии и Литвы Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 апреля встретился с генеральным директором Статистического управления Финляндии Маркусом Совалой и гендиректором Департамента статистики Литвы Юрате Петраускене.
Внешняя политика
11 апреля 2022 г. 20:16
Али Асадов встретился с руководителями статистических ведомств Финляндии и Литвы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 апреля встретился с генеральным директором Статистического управления Финляндии Маркусом Совалой и гендиректором Департамента статистики Литвы Юрате Петраускене.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было отмечено, что в Азербайджане проводятся реформы в области статистики, осуществляются комплексные меры по совершенствованию национальной статистической системы в соответствии с текущими социально-экономическими процессами и современными вызовами в стране и на международной арене.

Было подчеркнуто значение конференции, посвященной итогам твиннинг-проекта “Поддержка Государственного комитета по статистике и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в целях усиления работы по сбору, обработке, анализу и публикации данных в области бизнес-статистики”.

В рамках проекта состоялись обсуждения по совершенствованию различных направлений бизнес-статистики в нашей стране, в том числе по повышению потенциала местных специалистов, работающих со статистическими данными по малому и среднему бизнесу.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Finlandiya və Litvanın statistika qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb

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