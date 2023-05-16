Али Асадов встретился с президентом Межпарламентского союза

16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко, находящимся с визитом в Азербайджане.

16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было высоко оценено участие Пачеко в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Высоко оценив роль МПС в развитии межпарламентских связей и глобальной парламентской дипломатии, было отмечено, что Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества с этой организацией.