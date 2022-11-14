Али Асадов встретился с президентом Международной ассоциации социального обеспечения

14 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Мухаммедом Азманом.

14 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Мухаммедом Азманом.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между МАСО и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Была предоставлена информация о проводимых в Азербайджане последовательных реформах в социальной сфере, продолжительных мерах по улучшению социального обеспечения, повышению качества обслуживания населения.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.