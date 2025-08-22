Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Ванг Лицзюнем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече обсуждались работы, проведенные в последние годы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане, в частности меры, осуществляемые в направлении совершенствования транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях, снижения внутригородской загруженности и создания широкой транспортной сети.

Рассматривались перспективы сотрудничества с Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов.