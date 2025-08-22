О нас

Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов

Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Ванг Лицзюнем.
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 17:12
Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Ванг Лицзюнем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече обсуждались работы, проведенные в последние годы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане, в частности меры, осуществляемые в направлении совершенствования транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях, снижения внутригородской загруженности и создания широкой транспортной сети.

Рассматривались перспективы сотрудничества с Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Asadov meets with President of China Road and Bridge Corporation
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi