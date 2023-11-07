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Али Асадов встретился с президентами Европейской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Турции

Али Асадов встретился с президентами Европейской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Европейской конфедерации волейбола во главе с президентом Александром Боричичем и президентом Федерации волейбола Турции Акифом Устюндагом.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 17:47
Али Асадов встретился с президентами Европейской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Европейской конфедерации волейбола во главе с президентом Александром Боричичем и президентом Федерации волейбола Турции Акифом Устюндагом.

Как сообщили Report в Кабинете министров, участники встречи высоко оценили участие руководства Европейской конфедерации волейбола и президента федерации волейбола Турции в церемонии открытия очередного чемпионата Азербайджана по волейболу.

Было подчеркнуто, что федерация волейбола Азербайджана намерена продолжать сотрудничество с международными организациями, в частности с Европейской конфедерацией волейбола, а также с другими зарубежными партнерами, включая Федерацию волейбола Турции.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече присутствовал президент федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Avropa Voleybol Konfederasiyası və Türkiyə Voleybol Federasiyasının prezidentləri ilə görüşüb

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