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Али Асадов встретился с премьер-министром Молдовы

Али Асадов встретился с премьер-министром Молдовы Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 10 октября встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 18:47
Али Асадов встретился с премьер-министром Молдовы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 10 октября встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-молдавских отношений в различных сферах.

Было подчеркнуто значение состоявшегося в Баку заседания Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Молдовой, продвижения взаимных инвестиционных возможностей и деловых связей, а также перспективы сотрудничества в различных областях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM meets with his Moldovan counterpart 
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Moldovanın Baş naziri ilə görüşüb

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