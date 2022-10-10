Али Асадов встретился с премьер-министром Молдовы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 10 октября встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 10 октября встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-молдавских отношений в различных сферах.

Было подчеркнуто значение состоявшегося в Баку заседания Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Молдовой, продвижения взаимных инвестиционных возможностей и деловых связей, а также перспективы сотрудничества в различных областях.