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Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории

Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории 5 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем, находящимся с визитом в нашей стране.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 18:57
Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории

5 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече была подчеркнута важность встречи министров Координационного бюро Движения неприсоединения, проведенной в Баку, высоко оценено участие Д.Абазовича в мероприятии.

Было рассказано о плодотворной деятельности нашей страны в рамках председательства в Движении неприсоединения, в том числе о выдвигаемых ею важных инициативах.

Выражена удовлетворенность успешным развитием азербайджано-черногорских отношений во многих сферах.

В то же время были обсуждены перспективы двусторонних отношений в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, туристическом и других направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Monteneqronun Baş naziri ilə görüşüb

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