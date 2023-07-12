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Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции

Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции 12 июля премьер-министр Азербайджанкой Республики Али Асадов встретился с находящимся в стране с официальным визитом председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 18:00
Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции

12 июля премьер-министр Азербайджанкой Республики Али Асадов встретился с находящимся в стране с официальным визитом председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На встрече было отмечено, что 2023 год знаменателен для обеих стран. В текущем году отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и создания Турецкой Республики.

Было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах в соответствии с принципом "одна нация, два государства". Благодаря усилиям глав государств отношения между двумя странами достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества.

Была высоко оценена роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, подчеркнуто, что существует взаимовыгодное сотрудничество между Милли Меджлисом и Великим национальным собранием Турции как в двустороннем, так и в международном формате.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим расширением азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə görüşüb

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