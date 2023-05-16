Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта

16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта Ханафи Гибали, находящимся с визитом в нашей стране.

16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта Ханафи Гибали, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече была выражена удовлетворенность участием высокопоставленной делегации Египта на специальном заседании Милли Меджлиса в Баку, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Высоко оценен нынешний уровень развития связей между Азербайджаном и Египтом, была подчеркнута важная роль глав государств в развитии отношений между двумя странами.

На встрече также обсуждались перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.