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Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта

Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта 16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта Ханафи Гибали, находящимся с визитом в нашей стране.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 20:10
Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта

16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта Ханафи Гибали, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече была выражена удовлетворенность участием высокопоставленной делегации Египта на специальном заседании Милли Меджлиса в Баку, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Высоко оценен нынешний уровень развития связей между Азербайджаном и Египтом, была подчеркнута важная роль глав государств в развитии отношений между двумя странами.

На встрече также обсуждались перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Misir parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

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