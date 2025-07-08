Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 8 июля встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 8 июля встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Кабмине, на встрече была подчеркнута положительная динамика развития братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на взаимном доверии и поддержке.

Была выражена удовлетворенность высоким уровнем политического диалога между двумя странами.

Отмечая важность межпарламентского сотрудничества, было заявлено, что взаимовыгодные связи, установленные между законодательными органами Азербайджана и Пакистана, вносят положительный вклад во всестороннее развитие межгосударственных отношений.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.