О нас

Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турции

Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турции 30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Ведатом Ишикханом.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 17:42
Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турции

30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Ведатом Ишикханом.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было с удовлетворением отмечено, что азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения успешно развиваются по всем направлениям.

Была подчеркнута важность состоявшегося в Баку 11-го заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между двумя странами.

В ходе беседы была предоставлена информация о государственной политике Азербайджана в сфере труда и занятости, а также о последовательных социальных реформах, проводимых в нашей стране. Были обсуждены меры социальной поддержки семей шехидов и ветеранов в послевоенный период, в том числе улучшение их жилищно-бытовых условий и работа, проводимая в сфере медико-социальной реабилитации. Была выражена благодарность турецкой стороне за поддержку, оказанную лечению ветеранов.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with labor minister of Türkiye
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin əmək və sosial müdafiə naziri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi