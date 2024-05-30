Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турции

30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Ведатом Ишикханом.

30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Ведатом Ишикханом.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было с удовлетворением отмечено, что азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения успешно развиваются по всем направлениям.

Была подчеркнута важность состоявшегося в Баку 11-го заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между двумя странами.

В ходе беседы была предоставлена информация о государственной политике Азербайджана в сфере труда и занятости, а также о последовательных социальных реформах, проводимых в нашей стране. Были обсуждены меры социальной поддержки семей шехидов и ветеранов в послевоенный период, в том числе улучшение их жилищно-бытовых условий и работа, проводимая в сфере медико-социальной реабилитации. Была выражена благодарность турецкой стороне за поддержку, оказанную лечению ветеранов.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты.