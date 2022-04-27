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Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии

Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии 27 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 19:05
Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии

27 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют широкую повестку дня. Было выражено удовлетворение развитием отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Подчеркнута важность совместных транспортных и энергетических проектов.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

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