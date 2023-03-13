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Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашом Сатьярти

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашом Сатьярти 13 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашем Сатьярти, находящимся с визитом в нашей стране.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 16:38
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашом Сатьярти

13 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашем Сатьярти, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече была подчеркнута важность X Глобального Бакинского форума, участие в нем известных политических и общественных деятелей из многих стран было оценено как показатель престижа мероприятия.

В то же время была высоко оценена деятельность Кайлаша Сатьярти по борьбе с эксплуатацией детского труда во всем мире на протяжении более чем 40 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan's prime minister meets with Nobel Peace Prize laureate Kailash Satyarthi
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Nobel sülh mükafatı laureatı Kailaş Satyarti ilə görüşüb 

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