Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Сальсией Алишахбаной.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Сальсией Алишахбаной.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), которая проходит в Баку.

Было высоко оценено участие исполнительного секретаря ЭСКАТО во встрече на высшем уровне, впервые организованной в рамках председательства Азербайджана в SPECA и приуроченной к 25-летию программы.

Отмечено, что Азербайджан имеет хорошие отношения с большинством стран-членов комиссии в различных сферах, с точки зрения расширения многостороннего сотрудничества ЭСКАТО была оценена как эффективная платформа. Была подчеркнута важность принятых комиссией по инициативе Азербайджана резолюций по развитию транспортных связей и устойчивой энергетики.

На встрече говорилось об успешном сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, отмечалось наличие хороших перспектив для дальнейшего развития этого сотрудничества в рамках SPECA в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.