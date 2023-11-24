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Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН

Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Сальсией Алишахбаной.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 20:43
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Сальсией Алишахбаной.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), которая проходит в Баку.

Было высоко оценено участие исполнительного секретаря ЭСКАТО во встрече на высшем уровне, впервые организованной в рамках председательства Азербайджана в SPECA и приуроченной к 25-летию программы.

Отмечено, что Азербайджан имеет хорошие отношения с большинством стран-членов комиссии в различных сферах, с точки зрения расширения многостороннего сотрудничества ЭСКАТО была оценена как эффективная платформа. Была подчеркнута важность принятых комиссией по инициативе Азербайджана резолюций по развитию транспортных связей и устойчивой энергетики.

На встрече говорилось об успешном сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, отмечалось наличие хороших перспектив для дальнейшего развития этого сотрудничества в рамках SPECA в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov BMT Komissiyasının icraçı katibi ilə görüşüb

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