Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли

13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-грузинских дружеских отношений.

Было отмечено, что сотрудничество между городами играет важную роль в расширении двусторонних связей. В этой связи была подчеркнута важность меморандумов о побратимстве, которые будут подписаны между городами двух стран в рамках визита грузинской делегации.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.