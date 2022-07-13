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Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли

Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли 13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.
Внешняя политика
13 июля 2022 г. 13:55
Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли

13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-грузинских дружеских отношений.

Было отмечено, что сотрудничество между городами играет важную роль в расширении двусторонних связей. В этой связи была подчеркнута важность меморандумов о побратимстве, которые будут подписаны между городами двух стран в рамках визита грузинской делегации.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın Kvemo Kartli bölgəsinin qubernatoru ilə görüşüb

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