Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микуриа.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микуриа.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

Была подчеркнута важность многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с использованием принципа “одного окна” по Транскаспийскому международному транспортному коридору “Восток-Запад”, которая пройдет в Баку.

Отмечено, что проведенные в Азербайджане широкомасштабные реформы в таможенной сфере создали благоприятные условия для совершенствования управления, перестройки таможенного дела в соответствии с вызовами современного мира.

В ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Всемирной таможенной организации, обсуждены перспективы развития связей.