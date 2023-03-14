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Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микуриа.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 17:13
Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микуриа.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

Была подчеркнута важность многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с использованием принципа “одного окна” по Транскаспийскому международному транспортному коридору “Восток-Запад”, которая пройдет в Баку.

Отмечено, что проведенные в Азербайджане широкомасштабные реформы в таможенной сфере создали благоприятные условия для совершенствования управления, перестройки таможенного дела в соответствии с вызовами современного мира.

В ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Всемирной таможенной организации, обсуждены перспективы развития связей.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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