Премьер-министр Али Асадов встретился с гендиректором погранслужбы Саудовской Аравии

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 23 января встретился с генеральным директором пограничной охраны министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Абдуллой Хамданом аль-Шахри.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 23 января встретился с генеральным директором пограничной охраны министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Абдуллой Хамданом аль-Шахри.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией успешно развиваются во всех сферах.

Было отмечено значение 7-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия, состоявшегося в Баку в конце прошлого года и азербайджано-саудовского инвестиционного форума.

На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между пограничными структурами Азербайджана и Саудовской Аравии.

На встрече принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев.