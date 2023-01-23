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Премьер-министр Али Асадов встретился с гендиректором погранслужбы Саудовской Аравии

Премьер-министр Али Асадов встретился с гендиректором погранслужбы Саудовской Аравии Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 23 января встретился с генеральным директором пограничной охраны министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Абдуллой Хамданом аль-Шахри.
Внешняя политика
23 января 2023 г. 14:09
Премьер-министр Али Асадов встретился с гендиректором погранслужбы Саудовской Аравии

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 23 января встретился с генеральным директором пограничной охраны министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Абдуллой Хамданом аль-Шахри.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией успешно развиваются во всех сферах.

Было отмечено значение 7-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия, состоявшегося в Баку в конце прошлого года и азербайджано-саудовского инвестиционного форума.

На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между пограничными структурами Азербайджана и Саудовской Аравии.

На встрече принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prime Minister Asadov meets with Director General of Saudi Arabian Border Service
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Səudiyyə Ərəbistanı Sərhəd Mühafizəsinin Baş direktoru ilə görüşüb

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