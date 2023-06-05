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Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка

Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 июня встретился с делегацией Всемирного банка.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 15:13
Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 июня встретился с делегацией Всемирного банка.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, срок полномочий которого истекает, представил премьер-министру Роланда Прайса, который будет занимать эту должность, и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Столмейстер.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, отмечено, что за прошедший период успешно реализованы совместные проекты, охватывающие различные сферы.

В то же время были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества по многим направлениям.

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Версия на английском языке Azerbaijan's prime minister meets with World Bank's delegation
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Dünya Bankının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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