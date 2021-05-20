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Али Асадов: В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией

Али Асадов: В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией В Москве проходит встреча прибывшего с официальным визитом в Россию премьер-министра Азербайджана Али Асадова с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 14:46
Али Асадов: В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией

В Москве проходит встреча прибывшего с официальным визитом в Россию премьер-министра Азербайджана Али Асадова с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает российское бюро Report.

"Наши народы связывают многовековые узы сотрудничества и взаимопонимания. В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией, которые благодаря личному участию и политической воле наших президентов достигли уровня стратегического партнерства и успешно развиваются", - заявил на встрече А. Асадов.

Премьер-министр отметил, что ведется работа межправительственной комиссии по торгово-экономическим, инвестиционным, гуманитарным и военно-техническим вопросам.

"Среди важных документов хотел бы особо отметить совместное заявление президента о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, подписанным в Сочи в 2018 году. Также продлено сотрудничество между правительствами до 2024 года. Отсюда вытекает план действий, который содержит в себе шесть дорожных карт, которые охватывают многие вопросы экономического и гуманитарного содействия", - подчеркнул Асадов.

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan highly values relations with Russia
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycanda Rusiya ilə münasibətlərə çox dəyər verilir"

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