Али Асадов: Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана

Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана.

Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с делегацией во главе с министром окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехметом Озхасеки.

На встрече было подчеркнуто значение II Метеорологического форума тюркского мира в Баку. Выражена уверенность в том, что форум создаст широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества в области метеорологии между тюркскими государствами.

Стороны подчеркнули значимость координации деятельности метеорологических служб тюркских государств, объединения усилий в этом направлении.

Была представлена информация о работах, проводимых государством для модернизации метеорологической сферы в Азербайджане. Было отмечено, что в Азербайджане принимаются постоянные меры по совершенствованию деятельности Национальной гидрометеорологической службы в соответствии со стандартами Всемирной метеорологической организации.

Стороны также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Национальной гидрометеорологической службой и Главным метеорологическим управлением Турции. Отмечено, что между двумя учреждениями осуществляется регулярный обмен опытом.

Касаясь вопроса управления водными ресурсами, Али Асадов подчеркнул, что сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана. В связи с этим укрепление сотрудничества между двумя странами по охране и устойчивому использованию водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура рассматривалось как актуальный вопрос, стоящий на повестке дня.