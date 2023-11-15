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Али Асадов: Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана

Али Асадов: Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 17:58
Али Асадов: Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана

Сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с делегацией во главе с министром окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехметом Озхасеки.

На встрече было подчеркнуто значение II Метеорологического форума тюркского мира в Баку. Выражена уверенность в том, что форум создаст широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества в области метеорологии между тюркскими государствами.

Стороны подчеркнули значимость координации деятельности метеорологических служб тюркских государств, объединения усилий в этом направлении.

Была представлена информация о работах, проводимых государством для модернизации метеорологической сферы в Азербайджане. Было отмечено, что в Азербайджане принимаются постоянные меры по совершенствованию деятельности Национальной гидрометеорологической службы в соответствии со стандартами Всемирной метеорологической организации.

Стороны также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Национальной гидрометеорологической службой и Главным метеорологическим управлением Турции. Отмечено, что между двумя учреждениями осуществляется регулярный обмен опытом.

Касаясь вопроса управления водными ресурсами, Али Асадов подчеркнул, что сохранение водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана. В связи с этим укрепление сотрудничества между двумя странами по охране и устойчивому использованию водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура рассматривалось как актуальный вопрос, стоящий на повестке дня.

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Версия на английском языке Ali Asadov: Protection of water resources is of strategic importance for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Su ehtiyatlarının qorunması Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir"

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