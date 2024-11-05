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Али Асадов провел встречи с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в Баку

Али Асадов провел встречи с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в Баку 15:21
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 15:34
Али Асадов провел встречи с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в Баку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 ноября провел ряд встреч с участниками Глобального саммита религиозных лидеров, проходящего в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29.

Как сообщили Report в Кабинете министров, Асадов встретился с делегациями религиозных лидеров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, Российской Федерации и Египта, а также с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана по восточным церквям кардиналом Клаудио Гуцеротти.

На встречах подчеркнута важность развития межрелигиозного диалога, национально-культурных ценностей и традиций мультикультурализма для продвижения зеленой повестки, а также более эффективного использования потенциала религий и верований в борьбе с изменением климата.

Кроме того, отмечена значимость сотрудничества между религиозными лидерами, выражена надежда на их активную поддержку в стремлении к более зеленому будущему для всего мира.

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Версия на английском языке ФотоAli Asadov meets with participants of Global Summit of Religious Leaders in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Bakıda keçirilən Dini Liderlərin Qlobal Sammitinin iştirakçıları ilə görüşlər keçirib

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