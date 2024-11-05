Али Асадов провел встречи с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в Баку

15:21

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 ноября провел ряд встреч с участниками Глобального саммита религиозных лидеров, проходящего в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29.

Как сообщили Report в Кабинете министров, Асадов встретился с делегациями религиозных лидеров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, Российской Федерации и Египта, а также с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана по восточным церквям кардиналом Клаудио Гуцеротти.

На встречах подчеркнута важность развития межрелигиозного диалога, национально-культурных ценностей и традиций мультикультурализма для продвижения зеленой повестки, а также более эффективного использования потенциала религий и верований в борьбе с изменением климата.

Кроме того, отмечена значимость сотрудничества между религиозными лидерами, выражена надежда на их активную поддержку в стремлении к более зеленому будущему для всего мира.