Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.

31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.

Как передает Report, премьер-министр А.Асадов поздравил А.Смаилова с переназначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

В ходе телефонного разговора была дана положительная оценка развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами в различных сферах и обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства.