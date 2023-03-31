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Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым 31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 16:03
Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.

Как передает Report, премьер-министр А.Асадов поздравил А.Смаилова с переназначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

В ходе телефонного разговора была дана положительная оценка развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами в различных сферах и обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan's prime minister congratulates his Kazakh counterpart

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