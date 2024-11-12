Али Асадов провел ряд встреч на "полях" саммита лидеров COP29

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел ряд встреч в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29 в Баку.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Согласно информации, премьер-министр Азербайджана встретился с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Пакистана Мохаммадом Шахбазом Шарифом, председателем правительства Испании Педро Санчесем, президентом ФИФА Джанни Инфантино, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.