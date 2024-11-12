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Али Асадов провел ряд встреч на "полях" саммита лидеров COP29

Али Асадов провел ряд встреч на "полях" саммита лидеров COP29 12:22
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 12:42
Али Асадов провел ряд встреч на полях саммита лидеров COP29

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел ряд встреч в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29 в Баку.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Согласно информации, премьер-министр Азербайджана встретился с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Пакистана Мохаммадом Шахбазом Шарифом, председателем правительства Испании Педро Санчесем, президентом ФИФА Джанни Инфантино, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru ilə görüşüb

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