Али Асадов: Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания

Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания.

Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе выступления на пленарном заседании Всемирного правительственного саммита в Дубае (ОАЭ).

Он отметил, что на фоне острой активизации вопроса продовольственной безопасности для всех стран были приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания и поддержанию уровня самообеспечения в Азербайджане.