Али Асадов: Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания

Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе выступления на пленарном заседании Всемирного правительственного саммита в Дубае (ОАЭ).
Он отметил, что на фоне острой активизации вопроса продовольственной безопасности для всех стран были приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания и поддержанию уровня самообеспечения в Азербайджане.