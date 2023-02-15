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Али Асадов: Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания

Али Асадов: Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 16:00
Али Асадов: Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания

Приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе выступления на пленарном заседании Всемирного правительственного саммита в Дубае (ОАЭ).

Он отметил, что на фоне острой активизации вопроса продовольственной безопасности для всех стран были приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания и поддержанию уровня самообеспечения в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Əsas ərzaq məhsulları ilə daxili bazarın təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülüb"

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