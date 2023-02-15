Али Асадов принял участие в пленарном заседании Всемирного правительственного саммита

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в пленарном заседании Всемирного правительственного саммита, проходящем в городе Дубай, ОАЭ.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в пленарном заседании Всемирного правительственного саммита, проходящем в городе Дубай, ОАЭ.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

Выступая на заседании, премьер-министр заявил, что сегодня Азербайджан проводит независимую и активную внешнюю политику, признана во всем мире как надежный партнер.

Было доведено до внимания, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои исконные земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет.

Было отмечено, что азербайджанское государство, всегда с большим уважением и ответственностью относящееся к международному праву, его нормам и принципам, сегодня прилагает усилия для установления мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития в регионе.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда солидарен с нуждающимися странами, оказывает им помощь. «Особенно за прошедший период поддержка Азербайджана более 80 странам в связи с COVID является нашим вкладом в укрепление солидарности на международной арене», - сказал премьер-министр.

Информируя об успешном председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения, А.Асадов расценил продление на год этого председательства с единодушным согласием государств-членов как высокую оценку роли, которую играет страна на международной арене.

Участники заседания были проинформированы о работе, проводимой в Азербайджане в направлении диверсификации экономики, дальнейшего улучшения бизнес и инвестиционной среды, повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий жизни людей, значительного сокращения уровня бедности.

Было доведено до сведения, что в прошлом году валовой внутренний продукт увеличился на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом, внешняя торговля увеличилась из года в год, в то же время значительно сократился внешний долг.

Было сообщено, что в результате мер, направленных на диверсификацию экономики и повышение экспортного потенциала, экспорт ненефтяной продукции увеличился на 12,3%, а 50% доходов государственного бюджета сформировано за счет ненефтегазовых доходов.

Отмечено, что на фоне острой активизации вопроса продовольственной безопасности для всех стран были приняты неотложные меры по улучшению обеспечения внутреннего рынка основными продуктами питания и поддержанию уровня самообеспечения в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что одной из важных составляющих государственной политики Азербайджана является решение социальных вопросов населения, обеспечение его доступности к услугам государственных органов и дальнейшее повышение удовлетворенности граждан.

Создание в этой связи по инициативе президента Азербайджана Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения было оценено как шаг, открывший качественно новый этап в сфере государственных и социальных услуг и обеспечивший прозрачность, оперативность и удовлетворенность граждан.

Было доведено до сведения, что Азербайджан, который за прошедшие годы вложил крупные средства в транспортную инфраструктуру, является инициатором и основным участником ряда региональных и международных транспортных проектов.

Было отмечено, что Бакинский международный морской торговый порт, расположенный на пересечении транспортных коридоров, имеет решающую и важную роль в расширении транзитных возможностей страны.

Говоря об успехах, достигнутых Азербайджаном в сфере космической промышленности и современных технологий, премьер-министр сообщил, что в октябре 2023 года в Баку состоится 74-й Международный астронавтический конгресс, пригласил на мероприятие все организации и учреждения, действующие в этой области.

Было подчеркнуто, что Азербайджан выступил также инициатором и участником ряда важных энергетических проектов, было отмечено, что проект «Южный газовый коридор» имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Премьер-министр сказал, что помимо этого, Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии, и страна обладает огромным потенциалом зеленой энергии.



«В настоящее время вместе с иностранными инвесторами мы запустили проекты, связанные с производством солнечной и ветровой энергии. Один из них - проект солнечной электростанции «Гарадаг» мощностью 230 МВт реализуется совместно с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Компания Masdar является для нас одним из основных и надежных партнеров в этой сфере», — добавил премьер-министр.

Была подчеркнута важность Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Бухаресте в декабре прошлого года.

Касаясь вызовов постпандемического и постконфликтного периода, А.Асадов довел до внимания, что в целях обеспечения социально-экономического развития страны в последующем десятилетии президент Азербайджана утвердил «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

Было отмечено, что освобождение территорий Азербайджана, которые находились под оккупацией почти 30 лет, их реинтеграция в общую экономику страны, использование возможностей новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров, в частности, Зангезурского коридора, имеющего большое значение для региона, придаст большой импульс развитию Азербайджана.