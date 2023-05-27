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Али Асадов принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии

Али Асадов принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии Премьер-министр Али Асадов 26 мая принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 13:20
Али Асадов принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии

Премьер-министр Али Асадов 26 мая принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Выступив на мероприятии, премьер-министр поздравил народ и правительство Грузии с праздником и отметил, что народы Азербайджана и Грузии исторически живут в условиях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

На мероприятии было отмечено, что проекты, осуществленные по инициативе и при активном участии Азербайджана и Грузии, послужили экономическому развитию обеих стран и благосостоянию их народов, изменили энергетическую и транспортную карту евразийского пространства.

Была выражена уверенность в том, что и в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами будет развиваться по восходящей линии и способствовать благосостоянию обоих народов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Əli Əsədov Gürcüstanın Müstəqillik Gününə həsr olunan tədbirdə iştirak edib

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