    Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:50
    Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств стран ОТГ

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств  стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

    В аэропорту "Манас" премьера Азербайджана встречал заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

    Отметим, что в заседании примут участие премьеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вице-президент Турции, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. 

    Участники заседания в Бишкеке обсудят ключевые направления взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике и сельском хозяйстве. Также будут рассмотрены меры по совершенствованию механизмов деятельности ОТГ для дальнейшего укрепления сотрудничества.

    Əli Əsədov Qırğızıstanda səfərdədir
    Ali Asadov arrives in Kyrgyzstan to participate in meeting of OTS heads of government

