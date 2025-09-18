Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств стран ОТГ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

В аэропорту "Манас" премьера Азербайджана встречал заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Отметим, что в заседании примут участие премьеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вице-президент Турции, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Участники заседания в Бишкеке обсудят ключевые направления взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике и сельском хозяйстве. Также будут рассмотрены меры по совершенствованию механизмов деятельности ОТГ для дальнейшего укрепления сотрудничества.