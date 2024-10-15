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Главы правительств Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития сотрудничества

Главы правительств Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития сотрудничества Али Асадов позвонил Михаилу Мишустину
Внешняя политика
15 октября 2024 г. 14:55
Главы правительств Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

Как сообщили Report в Кабмине, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе азербайджанской стороны, главы правительств рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-российского стратегического партнерства, обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Была подтверждена обоюдная готовность к продолжению активной совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки, сообщили в Кабмине.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya baş nazirləri əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər
Версия на английском языке Azerbaijan and Russia discuss prospects for enhancing cooperation

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