Главы правительств Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Как сообщили Report в Кабмине, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе азербайджанской стороны, главы правительств рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-российского стратегического партнерства, обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
Была подтверждена обоюдная готовность к продолжению активной совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки, сообщили в Кабмине.