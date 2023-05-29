Али Асадов поздравил вице-президента Турции

29 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю повторной победы президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

29 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю повторной победы президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

В письме подчеркивается, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика прошла большой путь развития, и братский турецкий народ высоко оценил широкомасштабную деятельность и заслуги своего лидера на пути всестороннего процветания страны, а также выразил ему доверие на этих выборах.

Было отмечено, что результаты этого голосования, являющегося торжеством национальной воли и демократии, были встречены с большой радостью и энтузиазмом в Азербайджане.

Выражена уверенность в том, что азербайджано-турецкие межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии, поддержке и поднявшиеся сегодня под руководством глав государств на высочайший уровень союзничества и стратегического партнерства, будут и впредь развиваться по восходящей линии и служить благосостоянию народов обеих стран.