О нас

Али Асадов поздравил вице-президента Турции

Али Асадов поздравил вице-президента Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 12:26
Али Асадов поздравил вице-президента Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме говорится, что мощная и стабильная в политическом, экономическом и военном отношении Турция сегодня занимает довольно значительное место на международной арене.

Подчеркнуто, что Азербайджан полон решимости расширять и диверсифицировать совместными усилиями сотрудничество и эффективную деятельность с братской Турцией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentini təbrik edib

Другие новости из категории

Сотрудники посольства посетили Монумент турецким воинам в Баку
Сотрудники посольства посетили Монумент турецким воинам в Баку
29 октября 2022 г. 13:07
Турецкий путешественник: Международные организации не дают должной оценки зверствам армян
Турецкий путешественник: Международные организации не дают должной оценки зверствам армян
29 октября 2022 г. 12:50
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю национального праздника Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю национального праздника Турции
29 октября 2022 г. 12:08
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Международные путешественники посетили Шушу
ФотоМеждународные путешественники посетили Шушу
29 октября 2022 г. 11:44
Бакинский дворец водных видов спорта освещен цветами турецкого флага
ВидеоБакинский дворец водных видов спорта освещен цветами турецкого флага
29 октября 2022 г. 10:56
Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики
Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики
29 октября 2022 г. 10:03
Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики
Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики
29 октября 2022 г. 08:12
Госдеп: Азербайджан и Армения должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен
Госдеп: Азербайджан и Армения должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен
29 октября 2022 г. 04:20
МИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях
ФотоМИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях
28 октября 2022 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi