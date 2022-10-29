Али Асадов поздравил вице-президента Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме говорится, что мощная и стабильная в политическом, экономическом и военном отношении Турция сегодня занимает довольно значительное место на международной арене.

Подчеркнуто, что Азербайджан полон решимости расширять и диверсифицировать совместными усилиями сотрудничество и эффективную деятельность с братской Турцией.