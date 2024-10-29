Али Асадов: Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами

Глава правительства Азербайджана Али Асадов поздравил вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с Днем Республики.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
В своем поздравительном письме Асадов отметил, что Турция сегодня является одной из самых могущественных стран в мире. По его словам, влияние братской страны на международной арене также постоянно растет.
Асадов отметил, что как результат совместных усилий глав двух государств – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами в мире.
Уверен, что отношения между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня союзничества после Шушинской декларации, продолжат успешно развиваться, говорится в письме Асадова.