Али Асадов: Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами

Али Асадов поздравил вице-президента Турции с Днем республики

Глава правительства Азербайджана Али Асадов поздравил вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с Днем Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В своем поздравительном письме Асадов отметил, что Турция сегодня является одной из самых могущественных стран в мире. По его словам, влияние братской страны на международной арене также постоянно растет.

Асадов отметил, что как результат совместных усилий глав двух государств – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами в мире.

Уверен, что отношения между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня союзничества после Шушинской декларации, продолжат успешно развиваться, говорится в письме Асадова.