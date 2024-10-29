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Али Асадов: Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами

Али Асадов: Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами Али Асадов поздравил вице-президента Турции с Днем республики
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 14:43
Али Асадов: Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами
Али Асадов

Глава правительства Азербайджана Али Асадов поздравил вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с Днем Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В своем поздравительном письме Асадов отметил, что Турция сегодня является одной из самых могущественных стран в мире. По его словам, влияние братской страны на международной арене также постоянно растет.

Асадов отметил, что как результат совместных усилий глав двух государств – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами в мире.

Уверен, что отношения между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня союзничества после Шушинской декларации, продолжат успешно развиваться, говорится в письме Асадова.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentini təbrik edib

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