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Али Асадов поздравил премьер-министру России

Али Асадов поздравил премьер-министру России Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю по случаю государственного праздника - Дня России.
Внешняя политика
13 июня 2021 г. 11:58
Али Асадов поздравил премьер-министру России
Али Асадов и Михаил Мишустин

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю по случаю государственного праздника - Дня России.

Как передает Report, в письме с удовлетворением отмечается высокий уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Также выражается готовность к продолжению тесной и конструктивной работы по правительственной линии для успешной реализации всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Rusiyanın baş nazirini təbrik etdi

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