Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии

11:48

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе по случаю его переутверждения на пост премьер-министра Грузии и формирования нового правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В письме выражается удовлетворение развитием отношений Азербайджана с Грузией, подчеркивается, что две страны, связанные глубокими историческими связями, сотрудничают, как на двусторонней, так и на многосторонней основе в сферах, представляющих взаимный интерес.