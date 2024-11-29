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Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии

Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии 11:48
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 12:00
Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе по случаю его переутверждения на пост премьер-министра Грузии и формирования нового правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В письме выражается удовлетворение развитием отношений Азербайджана с Грузией, подчеркивается, что две страны, связанные глубокими историческими связями, сотрудничают, как на двусторонней, так и на многосторонней основе в сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prime Minister congratulates Irakli Kobakhidze
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın Baş nazirini təbrik edib

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