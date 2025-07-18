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Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины

Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины Премьер-министр Али Асадов поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 18:26
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины

Премьер-министр Али Асадов поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает Report, информацию распространил Кабинет министров.

В поздравительном письме А.Асадова отмечается, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции, и также выражается удовлетворение текущим уровнем межгосударственных отношений.

В письме выражена уверенность, что традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

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Версия на английском языке Azerbaijan's PM congratulates Ukraine's newly appointed prime minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ukraynanın yeni Baş nazirini təbrik edib

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