Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины

Премьер-министр Али Асадов поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Премьер-министр Али Асадов поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает Report, информацию распространил Кабинет министров.

В поздравительном письме А.Асадова отмечается, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции, и также выражается удовлетворение текущим уровнем межгосударственных отношений.

В письме выражена уверенность, что традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и впредь успешно развиваться и расширяться.