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Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана

Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Адылбеку Касымалиеву по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 13:35
Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана
Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Адылбеку Касымалиеву по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, основанных на общих исторических корнях и духовных ценностях.

Выражена уверенность, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном будет эффективно развиваться, наполняясь новым содержанием и совместными проектами.

В письме подчеркнута готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов.

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Версия на английском языке Ali Asadov congratulates Kyrgyzstan's new prime minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Qırğızıstanın yeni Baş nazirini təbrik edib

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