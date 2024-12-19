Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Адылбеку Касымалиеву по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Адылбеку Касымалиеву по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, основанных на общих исторических корнях и духовных ценностях.

Выражена уверенность, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном будет эффективно развиваться, наполняясь новым содержанием и совместными проектами.

В письме подчеркнута готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов.