Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Адылбеку Касымалиеву по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.
Об этом сообщили Report в Кабинете министров.
В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, основанных на общих исторических корнях и духовных ценностях.
Выражена уверенность, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном будет эффективно развиваться, наполняясь новым содержанием и совместными проектами.
В письме подчеркнута готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов.