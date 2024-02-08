Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в письме выражена уверенность в дальнейшем развитии и расширении традиционных дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Также была выражена готовность к активным совместным действиям в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в будущем на благо братских народов двух стран.