О нас

Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:36
Али Асадов поздравил нового премьер-министра Казахстана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в письме выражена уверенность в дальнейшем развитии и расширении традиционных дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Также была выражена готовность к активным совместным действиям в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в будущем на благо братских народов двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Qazaxıstanın yeni Baş nazirini təbrik edib

Другие новости из категории

Российские СМИ: На президентских выборах в Азербайджана голосовала вся страна
Российские СМИ: На президентских выборах в Азербайджана голосовала вся страна
8 февраля 2024 г. 12:55
Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 12:44
Депутат парламента Анголы: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и свободно
Депутат парламента Анголы: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и свободно
8 февраля 2024 г. 12:38
Украинский депутат: Явка на выборах в Азербайджане была высокой
Украинский депутат: Явка на выборах в Азербайджане была высокой
8 февраля 2024 г. 12:33
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19
Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее
Депутат Госдумы: Молодежь в Азербайджане проголосовала за свое будущее
8 февраля 2024 г. 12:11
Замглавы ЦИК Кыргызстана: В ходе наблюдения за выборами в Азербайджане нарушений не выявлено
Замглавы ЦИК Кыргызстана: В ходе наблюдения за выборами в Азербайджане нарушений не выявлено
8 февраля 2024 г. 12:05
Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам 
Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам 
8 февраля 2024 г. 11:59
Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно
Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно
8 февраля 2024 г. 11:56
Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане
Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане
8 февраля 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi