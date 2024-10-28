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Али Асадов поздравил грузинского коллегу

Али Асадов поздравил грузинского коллегу
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 11:06
Али Асадов поздравил грузинского коллегу
Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Асадов поздравил Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" на парламентских выборах.

По его словам, это еще одно подтверждение того, что дружественный грузинский народ поддерживает политический курс, проводимый в стране.

Выражена уверенность, что результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему процветанию Грузии, а также внесут вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prime Minister Asadov congratulates his Georgian counterpart
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov gürcüstanlı həmkarını təbrik edib

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