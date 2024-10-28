Али Асадов поздравил грузинского коллегу

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Асадов поздравил Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" на парламентских выборах.
По его словам, это еще одно подтверждение того, что дружественный грузинский народ поддерживает политический курс, проводимый в стране.
Выражена уверенность, что результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему процветанию Грузии, а также внесут вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства.