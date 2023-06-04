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Али Асадов поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции

Али Асадов поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Джевдету Йылмазу по случаю его назначения вице-президентом Турецкой Республики.
Внешняя политика
4 июня 2023 г. 11:04
Али Асадов поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Джевдету Йылмазу по случаю его назначения вице-президентом Турецкой Республики.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

В письме назначение Йылмаза на высокую должность было расценено как проявление большого доверия к нему со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подчеркнуто, что в последние годы Турция стала центральной силой в международном мире, демонстрируя всестороннее развитие.

С удовлетворением было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения сотрудничества, пройдя за этот период успешный путь благодаря решительным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднялись на уровень непоколебимой дружбы и братства, стратегического партнерства и союза.

Отмечено, что реализуемые совместными усилиями Азербайджана и Турции огромные проекты повышают значимость двух стран, а также региона в мировом масштабе, служат миру, сотрудничеству и развитию в регионе.

Было подчеркнуто успешное развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, которые руководствуются лозунгом "Одна нация, два государства", а также выражена готовность приложить совместные усилия в направлении расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и всех других областях в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Cevdet Yılmazı Türkiyənin Vitse-prezidenti təyin olunması münasibətilə təbrik edib

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