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Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране

Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране, возобновившее свою работу 15 июля по новому адресу.
Внешняя политика
31 июля 2024 г. 11:58
Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране

Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране, возобновившее свою работу 15 июля по новому адресу.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Асадов ознакомился с новым зданием посольства, побеседовал с послом Азербайджана в Иране и сотрудниками диппредставительства.

Напомним, утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Посольство возобновило свою деятельность 15 июля по новому адресу в районе Даррус в Тегеране. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.

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Версия на английском языке ФотоAli Asadov visits Azerbaijan’s embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Azərbaycanın İrandakı səfirliyində olub

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