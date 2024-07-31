Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране

Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране, возобновившее свою работу 15 июля по новому адресу.

Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Тегеране, возобновившее свою работу 15 июля по новому адресу.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Асадов ознакомился с новым зданием посольства, побеседовал с послом Азербайджана в Иране и сотрудниками диппредставительства.

Напомним, утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Посольство возобновило свою деятельность 15 июля по новому адресу в районе Даррус в Тегеране. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.