Али Асадов посетил МГТУ имени Баумана

В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главы других делегаций стран-участниц СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главы других делегаций стран-участниц СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

Как сообщает московское бюро Report, главам правительств были представлены совместные инженерные проекты студентов из стран СНГ, обучающихся в московских университетах.

Группа, в которую входит также азербайджанский студент Вюсал Магеррамов, представила проект "Орбита Каспия", целью которого является разработка технологий космического мониторинга экологических проблем Каспийского моря.

Али Асадов высоко оценил презентацию данной группы и пожелал Магеррамову успехов в учебе.