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Али Асадов посетил МГТУ имени Баумана

Али Асадов посетил МГТУ имени Баумана В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главы других делегаций стран-участниц СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 15:55
Али Асадов посетил МГТУ имени Баумана

В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главы других делегаций стран-участниц СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

Как сообщает московское бюро Report, главам правительств были представлены совместные инженерные проекты студентов из стран СНГ, обучающихся в московских университетах.

Группа, в которую входит также азербайджанский студент Вюсал Магеррамов, представила проект "Орбита Каспия", целью которого является разработка технологий космического мониторинга экологических проблем Каспийского моря.

Али Асадов высоко оценил презентацию данной группы и пожелал Магеррамову успехов в учебе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Əli Əsədov N.E.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitetində olub

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