Али Асадов поговорил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора, Асадов выразил обеспокоенность в связи с землетрясением, произошедшим в турецкой провинции Дюздже и пожелал здоровья пострадавшим, а также скорейшего устранения последствий землетрясения и нанесенного ущерба.

Выразив поддержку, Асадов подчеркнул, что в эту тяжелую минуту Азербайджан находится рядом с Турцией.

Вице-президент Турции поблагодарил за оказанное внимание.