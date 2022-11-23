Али Асадов поговорил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора, Асадов выразил обеспокоенность в связи с землетрясением, произошедшим в турецкой провинции Дюздже и пожелал здоровья пострадавшим, а также скорейшего устранения последствий землетрясения и нанесенного ущерба.
Выразив поддержку, Асадов подчеркнул, что в эту тяжелую минуту Азербайджан находится рядом с Турцией.
Вице-президент Турции поблагодарил за оказанное внимание.