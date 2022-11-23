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Али Асадов поговорил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем

Али Асадов поговорил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:41
Али Асадов поговорил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора, Асадов выразил обеспокоенность в связи с землетрясением, произошедшим в турецкой провинции Дюздже и пожелал здоровья пострадавшим, а также скорейшего устранения последствий землетрясения и нанесенного ущерба.

Выразив поддержку, Асадов подчеркнул, что в эту тяжелую минуту Азербайджан находится рядом с Турцией.

Вице-президент Турции поблагодарил за оказанное внимание.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycan bu çətin məqamda Türkiyənin yanındadır"

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