О нас

Глава правительства: Совместная декларация подчеркивает важность беспрепятственной и надежной связи с Нахчываном

Глава правительства: Совместная декларация подчеркивает важность беспрепятственной и надежной связи с Нахчываном Али Асадов: Подписанная в Вашингтоне декларация подчеркивает важность связи с Нахчываном
Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:08
Глава правительства: Совместная декларация подчеркивает важность беспрепятственной и надежной связи с Нахчываном

Совместная декларация, подписанная по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, демонстрирует, что мирная инициатива, выдвинутая и продвигаемая Азербайджаном на протяжении многих лет, получила широкую международную поддержку и официальное признание.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в США.

"Совместная декларация является не просто документом, завершающим многолетнее вооруженное противостояние двух стран, но и результатом борьбы азербайджанского народа за историческую справедливость, выражением политико-дипломатической силы и международного авторитета нашего государства", - подчеркнул Асадов.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан, самостоятельно реализовавший резолюции ООН, которые годами оставались лишь на бумаге, восстановивший справедливость военным путем ценой крови своих шехидов, теперь выступил автором мирного договора с Арменией, поставив политическую точку в конфликте.

"Одно из важнейших положений Совместной декларации касается открытия транспортно-коммуникационных линий в регионе. После Отечественной войны президент Ильхам Алиев неоднократно решительно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный проход из основной части Азербайджана в Нахчыванскую АР. Несмотря на все трудности, разногласия и различные позиции, это требование главы государства также было принято армянской стороной", - подчеркнул глава правительства.

Али Асадов добавил, что документ, подписанный в Вашингтоне, четко подчеркивает важность беспрепятственной и надежной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

"Для этой цели предусмотрена специальная инфраструктурная инициатива, поддерживаемая США – "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Это создаст значительные изменения не только для Азербайджана, но и на экономической и геополитической карте всего региона", - отметил премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке PM: Washington accords underscore importance of ensuring connectivity between mainland Azerbaijan and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Vaşinqtonda imzalanan sənəd Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqənin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayır

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi