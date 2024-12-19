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Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте

Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 22:27
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана

А. Асадов возложил венок к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в парке.

Наряду с ним память великого лидера почтили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол нашей страны в Египте Эльхан Полухов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Misirdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

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