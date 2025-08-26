О нас

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:06
Али Асадов: Победы Азербайджана были официально закреплены в Вашингтоне с участием и подписью президента США

Триумфальный визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон, находившийся в центре внимания всего мирового сообщества, не только значительно укрепил авторитет и позиции Азербайджана на международной политической арене, но и открыл новые перспективы для обеспечения долгосрочного мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в Вашингтон.

"Встреча президента Ильхама Алиева на высшем уровне в столице самого могущественного государства мира — Вашингтоне, в Белом доме, где его с большим уважением и почтением принял президент Дональд Трамп, особая симпатия, искренность и высокое гостеприимство, проявленные к главе нашего государства, а также вручение президентом США символического ключа от Белого дома лидеру Азербайджана — все это яркое выражение особого отношения американского президента к личности и лидерским качествам Ильхама Алиева", - сказал глава правительства.

Али Асадов подчеркнул, что победы, одержанные доблестной армией Азербайджана на поле боя под руководством президента Ильхама Алиева, и мирная инициатива, выдвинутая Азербайджаном, были официально закреплены в Вашингтоне при участии и подписи президента США.

Версия на английском языке Ali Asadov: Victories under Ilham Aliyev’s leadership officially endorsed in Washington with US President’s participation
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

