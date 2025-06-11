О нас

Али Асадов ознакомился с деятельностью "ТЕХНОPARK" в Ташкенте

Али Асадов ознакомился с деятельностью "ТЕХНОPARK" в Ташкенте Али Асадов ознакомился с деятельностью "ТЕХНОPARK" в Ташкенте
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 13:44
Али Асадов ознакомился с деятельностью ТЕХНОPARK в Ташкенте

Глава правительства Азербайджана Али Асадов вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым ознакомился с деятельностью ООО "ТЕХНОPARK" в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

Али Асадову рассказали о деятельности "ТЕХНОPARK", затем он ознакомился с производимой здесь промышленной, технической, строительной и пр. продукцией.

Деятельность ООО "ТЕХНОPARK", партнерами которого являются ведущие мировые компании, также направлена на создание предприятий по производству широкого ассортимента бытовой техники, а также новых рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Daşkənddə “TEXNOPARK” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanış olub

Экслюзивные новости

Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi