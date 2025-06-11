Али Асадов ознакомился с деятельностью "ТЕХНОPARK" в Ташкенте

Али Асадов ознакомился с деятельностью "ТЕХНОPARK" в Ташкенте

Глава правительства Азербайджана Али Асадов вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым ознакомился с деятельностью ООО "ТЕХНОPARK" в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

Али Асадову рассказали о деятельности "ТЕХНОPARK", затем он ознакомился с производимой здесь промышленной, технической, строительной и пр. продукцией.

Деятельность ООО "ТЕХНОPARK", партнерами которого являются ведущие мировые компании, также направлена на создание предприятий по производству широкого ассортимента бытовой техники, а также новых рабочих мест.