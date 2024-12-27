Али Асадов оставил запись в книге соболезнований посольства Казахстана в Баку

Глава правительства Азербайджана Али Асадов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Баку.

Глава правительства Азербайджана Али Асадов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Баку.

Как сообщили Report в Кабмине, Асадов выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Казахстана в результате крушения лайнера AZAL близ Актау.

Премьер также провел беседу с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелем. Стороны обменялись соболезнованиями и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Асадов выразил благодарность правительству Казахстана за оперативные действия по ликвидации последствий инцидента, а также всестороннюю поддержку со стороны различных госструктур страны.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.