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Али Асадов оставил запись в книге соболезнований посольства Казахстана в Баку

Али Асадов оставил запись в книге соболезнований посольства Казахстана в Баку Глава правительства Азербайджана Али Асадов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Баку.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 13:45
Али Асадов оставил запись в книге соболезнований посольства Казахстана в Баку

Глава правительства Азербайджана Али Асадов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Баку.

Как сообщили Report в Кабмине, Асадов выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Казахстана в результате крушения лайнера AZAL близ Актау.

Премьер также провел беседу с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелем. Стороны обменялись соболезнованиями и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Асадов выразил благодарность правительству Казахстана за оперативные действия по ликвидации последствий инцидента, а также всестороннюю поддержку со стороны различных госструктур страны.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov təyyarə qəzası zamanı operativ reaksiya və hərtərəfli dəstəyə görə Qazaxıstana təşəkkür edib

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