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Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества

Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 19:33
Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром обсудил вопросы сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает Report, была подчеркнута важность участия президента Северного Кипра, имеющего статус государства-наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м Саммите ОЭС, проходящем в городе Ханкенди.

Отмечено, что в последнее время между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ersin Tatar ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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