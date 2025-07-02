Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества

Али Асадов обсудил с президентом Северного Кипра перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром обсудил вопросы сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает Report, была подчеркнута важность участия президента Северного Кипра, имеющего статус государства-наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м Саммите ОЭС, проходящем в городе Ханкенди.

Отмечено, что в последнее время между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.