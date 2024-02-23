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Али Асадов обсудил с Нуманом Куртулмушем развитие азербайджано-турецких связей

Али Асадов обсудил с Нуманом Куртулмушем развитие азербайджано-турецких связей Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем развитие двусторонних связей.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 13:52
Али Асадов обсудил с Нуманом Куртулмушем развитие азербайджано-турецких связей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем развитие двусторонних связей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Встреча состоялась в рамках визита возглавляемой Куртулмушем делегации в Баку для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений, двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

Участники встречи отметили роль парламентов в развитии межгосударственных отношений, высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между Милли Меджлисом и турецким парламентом.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.

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Версия на английском языке ФотоAli Asadov discusses expansion of Azerbaijan-Türkiye ties with Numan Kurtulmush
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Numan Kurtulmuşla Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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