Али Асадов обсудил с Нуманом Куртулмушем развитие азербайджано-турецких связей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем развитие двусторонних связей.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем развитие двусторонних связей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Встреча состоялась в рамках визита возглавляемой Куртулмушем делегации в Баку для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений, двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

Участники встречи отметили роль парламентов в развитии межгосударственных отношений, высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между Милли Меджлисом и турецким парламентом.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.