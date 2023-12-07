Али Асадов обсудил с госминистром Великобритании двусторонние отношения

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с государственным министром Великобритании по вопросам экспорта лордом Малкольмом Оффордом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с государственным министром Великобритании по вопросам экспорта лордом Малкольмом Оффордом.

Как передает Report, на встрече было отмечено об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Отмечено, что повестка межгосударственных отношений широка, выражено удовлетворение динамикой торгово-экономического сотрудничества.

Было отмечено, что в 2022 году объем товарооборота между странами вырос более чем на 55% и превысил 1 миллиард долларов США. Кроме того, было отмечено, что существуют хорошие возможности для расширения торговых отношений.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.