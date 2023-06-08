Али Асадов: В Азербайджане созданы все условия, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя комфортно

"Мы создали все условия, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя в Азербайджане комфортно".

"Мы создали все условия, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя в Азербайджане комфортно".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Сочи 8 июня.

Премьер-министр отметил важность участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое состоялось в конце прошлого месяца в Москве.

А.Асадов сказал, что развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Было подчеркнуто, что основополагающим вектором взаимоотношений выступает торгово-экономическое взаимодействие.

"По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился на 31% и составил 4,7 млрд долларов. Доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. В январе-апреле текущего года прирост товарооборота составил 38%", - сказал премьер-министр.

Констатировав положительную динамику инвестиционного взаимодействия со странами-членами ЕАЭС, А.Асадов проинформировал участников заседания о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане.

Коснувшись партнерства в транспортной сфере, А.Асадов отметил, что кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков.

"На этом фоне возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории наших государств", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. "По итогам 2022 года прирост составил 75%. За январь-апрель текущего года объемы транзитных перевозок выросли на 26%".

Было отмечено, что Азербайджан выступает важным звеном транспортных маршрутов Восток-Запад, Север-Юг и Средний коридор.

Обратив внимание членов Межправительственного совета ЕАЭС к работе, проделанной Азербайджаном по развитию транспортной инфраструктуры, премьер-министр сказал, что за последние 20 лет в стране построены или капитально отремонтированы тысячи километров автомобильных и железных дорог:

"Сегодня мы инвестируем в создание разветвленной сети автомобильных и железных дорог в освобожденном Карабахе, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями".

Было отмечено, что высокими темпами идет строительство 9-го международного аэропорта на территории Азербайджана, который будет введен в эксплуатацию в Лачыне уже в 2025 году, продолжаются работы по увеличению мощностей Бакинского международного морского торгового порта.

"Все эти меры позволят значительно увеличить транзитный потенциал Азербайджана в целях освоения нарастающих объемов перевозок и обеспечения бесперебойной работы международных транспортных коридоров".

Было подчеркнуто, что с учетом широкой повестки дня межгосударственных отношений в двустороннем формате с партнерами-членами ЕАЭС, Азербайджан готов и впредь прилагать все необходимые усилия для наращивания взаимодействия по всем направлениям.